Galderisi su Prandelli: “Abile nel gestire e vivere lo spogliatoio. Perchè non confermarlo?”

L’ex attaccante di Verona e Milan, Giuseppe Galderisi, è intervenuto in diretta a Lady Radio per commentare i temi d’attualità in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni

La Fiorentina deve sfruttare la situazione complicata del Milan e l’onda lunga della grande prestazione di Benevento. Domenica è importante per entrambi, saranno i particolari a fare la differenza. Pioli? L’anno scorso sembrava che il Milan volesse cambiare e io già non condividevo. Gli voglio molto bene, sa gestire squadre e spogliatoi, adesso i rossoneri si rispecchiano in lui, hanno identità. Vlahovic? Mi piace, sta facendo cose meravigliose e la Fiorentina ha bisogno di un attaccante come lui. Molte volte le difficoltà vengono mascherate dai periodi di grazia dei singoli. A Benevento si è costruito un gol meraviglioso con una dolcezza, con una tecnica, con una qualità impressionanti. Ha dimostrato di avere stoffa, la Fiorentina trarrà beneficio dalle sue prodezze. Prandelli? Noi allenatori siamo giudicati in base ai risultati. Le sue squadre giocano sempre un buon calcio. Quest’anno la Fiorentina ha avuto delle difficoltà e lui è stato messo in dubbio, ma sta cercando di mettere in campo la squadra con fiducia, che insieme all’entusiasmo è la cosa che serve in questi casi. Lui e il suo vice Pin sono molto abili nel vivere lo spogliatoio e nel coinvolgere i giocatori. Se la società crede in lui, non vedo perché non confermarlo. Per quello che ha fatto nella sua carriera, io credo che sia un allenatore adatto anche per il futuro.