Galbiati: “L’unico profilo che mancava non è arrivato. Vlahovic deve tanto a Prandelli”

Roberto Galbiati, doppio ex di Fiorentina e Torino, ha parlato a Lady Radio. Ecco alcuni dei suoi spunti sulle contendenti della sfida di domani:

Con l’arrivo di Nicola il Torino ha cambiato il suo campionato. La squadra ha ritrovato la voglia di combattere che mancava con Giampaolo. In questo momento Prandelli deve dare continuità alla formazione che ha vinto contro il Crotone sperando di trovare anche continuità di risultati. Il mercato viola? Per me la necessità primaria era un centrocampista capace di giocare davanti alla difesa e di dare i tempi giusti alla squadra e invece questo tipo di giocatore non è proprio arrivato. Fossi stato la società avrei chiamato Vlahovic (le parole del serbo) prima di fare mercato per allungargli il contratto. Deve tantissimo a Prandelli che lo ha fatto diventare giocatore.