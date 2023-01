Galbiati: “Dodo, ma come si fa! Jovic? Troppe scommesse in estate”

Galbiati su Jovic e l'espulsione di Dodo

Redazione VN

Le parole dell'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, in merito alla situazione in casa viola. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Lady Radio: "La Roma ha sempre fatto questo tipo di prestazioni. Non hanno mai fatto bel calcio, ma sfruttato ogni volta i giocatori importanti che hanno nella rosa. Togliere Duncan non è stata una buona idea, perché hai eliminato lo schermo che era presente davanti alla difesa".

Su Dodo — "Un giocatore della sua esperienza, che ha fatto anche la Champions League, non può compiere quelle ingenuità. Posso capire, forse, il primo giallo, ma una volta ammonito devi capire il metro di giudizio dell'arbitro e l'entrata in quel modo non la puoi fare".

Su Nico Gonzalez e la sua duttilità — "L'argentino è un giocatore che può fare anche la punta, ma la prenderei in considerazione solo come alternativa. Ha bisogno di dialogare con il pallone, non so quanto possa esprimersi sulla profondità. Comunque, lo vedo meglio sulla fascia".

Su Jovic e il mercato — "Ha dei trascorsi, ma ormai sono vecchi. In questo periodo alla Fiorentina abbiamo visto poco e niente. Il mercato estivo non ha dato i risultati sperati. Forse sono state fatte troppe scommesse. Servirebbe un pò di iniziativa da parte della Fiorentina, basta consigli da parte dei procuratori".