Galabinov, che bordata a Italiano: “Non voglio sprecare parole per lui”

L'ex attaccante dello Spezia non nasconde il suo risentimento nei confronti del tecnico: "Per me è una questione chiusa"

Redazione VN

Andrej Galabinov, attaccante bulgaro classe 1988 fresco di svincolo dallo Spezia, ha parlato brevemente anche di Vincenzo Italiano nel corso dell'intervista concessa a tuttomercatoweb.

Questo il suo duro commento: "Per me è una questione chiusa, preferirei non parlare di lui. Non voglio sprecare parole per lui". Un attrito evidente di cui restano da capire le origini: se dalla scelta di Italiano di lasciare lo Spezia poco dopo il rinnovo, oppure dal poco spazio trovato da Galabinov nella seconda parte dell'ultima stagione, al rientro dall'infortunio.