G. Rodriguez: “Questa Fiorentina non gioca bene come la mia, su Quarta…”

Gonzalo Rodriguez, è intervenuto al Pentasport dicendo la sua sulla Fiorentina: "L'ultimo giorno con tutti i tifosi allo stadio fu emozionante. I ricordi di Firenze sono tutti belli. Io e Borja siamo stati un mese e mezzo in albergo perchè non trovavamo la casa. Poi quando abbiamo visto come erano i tifosi è venuto tutto facile. Quando arrivammo Macia sapeva che caratteristiche avevamo io e Borja. Per fortuna a Firenze non ebbi infortuni."

Sulla viola attuale

"Penso che ora la Fiorentina abbia cercato difensori meno tecnici e più fisici. Quarta non ha un passaggio preciso come il mio, ma è bravo ad uscire il pallone. Ma questa squadra non ha lo stile di gioco bello come la mia viola. Le squadre hanno 14-15 giocatori che giocano sempre. Ma ora la Fiorentina ha la Conference, sta bene li, e può vincere qualcosa. Il campionato è andato ormai, e non può giocare sempre la stessa squadra. Ma non puoi abbassare il livello. A me piaceva giocare ogni 3 giorni, ti allenavi poco ma ti divertivi di più, anche quello ti da il ritmo."