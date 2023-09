G. Galli: “Kayode? Non ho timore a farlo giocare con continuità. No difesa a 3”

Intervenuto a Rtv 38, l'ex viola Giovanni Galli ha detto la sua sul momento viola: "L’infortunio di Dodò? Adesso Kayode si deve prendere sulle spalle questa situazione non facile da gestire. L’anno scorso ha già assaporato il gruppo, è andato vicino all’esordio con la prima squadra e poi è stato protagonista in azzurro scalando la graduatoria e scalzando Pierozzi dalle gerarchie. La prima partita Italiano l’ha buttato dentro dandogli responsabilità, lui sognava questo inizio e lo ha cavalcato sulle ali dell’entusiasmo: non ho nessun timore a farlo giocare quattro partite in 10 giorni. Difesa a tre? Mancano numericamente i centrali, la coperta è corta e diventa difficile anche adattare Martinez Quarta a destra".