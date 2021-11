G. Galli: “Berardi sarebbe un vuoto a perdere, prendo più volentieri Deulofeu”

L'ex viola sul possibile approdo a Firenze di Berardi: "Sarebbe un vuoto a perdere perché non riprenderesti mai la cifra che hai speso per lui"

L'ex viola Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio, queste le sue dichiarazioni sul possibile approdo a Firenze di Domenico Berardi: "Perché il Sassuolo dovrebbe cedere a gennaio il suo miglior giocatore mentre sta risalendo in classifica? Berardi potrebbe essere uno di quei pilastri sul quale costruire il futuro, ma sarebbe un vuoto a perdere perché non riprenderesti mai la cifra che hai speso per lui".