G. Galli: “Ad oggi Vlahovic non è pronto a fare la prima punta in A, serve un riferimento”

L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “La Fiorentina è stata sconfitta da una Lazio piena di problemi, sinceramente mi aspettavo di più dai viola. Spero che qualcosa arrivi dal mercato perché questa non è la squadra per Prandelli; a lui serve sviluppare un gioco offensivo ma questo gruppo non riesce a creare problemi agli avversari. Vlahovic? Ieri ha detto chiaramente che vuole un giocatore accanto. Gli serve una prima punta attorno alla quale muoversi, lui ad oggi non è pronto a ricoprire quel ruolo in Serie A”.