Bocci: “Ribery un vantaggio, ma anche un limite. Necessari innesti importanti”

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Tema della discussione la scarsa vena realizzativa dei Viola:

Adesso, con grande chiarezza, servono soluzioni concrete dal mercato. Vlahovic da solo non basta. La Fiorentina non è stata inferiore alla Lazio, ma i biancocelesti hanno Immobile che indirizza la partita. Il povero Dusan ogni domenica lotta sempre contro 3 difensori avversari. Ribery non è una seconda punta, va dove vuole. Spesso aiuta la squadra, ma lascia praterie accanto alla punta. Averlo è un vantaggio ma anche un limite. Non c’è verso di fare gol senza riempire l’area di rigore. Regista? Se non abbiamo fiducia in Pulgar serve un nuovo innesto, non può essere Borja Valero la soluzione dei problemi.