A bassa quota: Fiorentina a +3 sulla zona rossa. Per salvarsi servirà sudare fino alla fine

Lazio-Fiorentina, il commento del Corriere Fiorentino: “Le feste, appena cominciate, son già finite. E così la Fiorentina, che era andata in ferie prima di Natale col trionfo di Torino sulla Juventus, vede volar via con l’Epifania tutto l’entusiasmo che quel successo aveva portato con sé. E invece, nel nuovo anno, si è presentata la versione più triste di una squadra che, evidentemente, proprio non riesce a cambiare marcia. Due partite nel 2021 e un solo punto, con una classifica che dopo il 2-1 di ieri con la Lazio addirittura peggiora. Quanto visto all’Olimpico non ha fatto altro che confermare una sensazione che sta via via trasformandosi in certezza: i viola, per salvarsi, dovranno sudare fino alla fine. Passano le partite infatti, ma i limiti restano. Noti, evidenti, ma sui quali anche Cesare Prandelli continua a sbattere senza trovare la soluzione”.

