Funaro: “Aperto il dialogo con ACF. Vogliamo esserci per gli Europei 2032”

"Il nostro obiettivo è lavorare per i progetti complessivi per la città, i progetti di rigenerazione urbana, e dall'altra parte completare i lavori al Franchi per avere uno stadio che sia riqualificato, moderno e completato. Siamo stati molto attenti a presentare progetti che siano in linea con le tempistiche. Abbiamo uno stadio che è di proprietà del Comune di Firenze, con dei lavori che sono già iniziati, delle risorse che sono già state stanziate, e queste vanno completate. Ovviamente il nostro dialogo va avanti anche con la Fiorentina, con l'auspicio di continuare a lavorare insieme per avere lo stadio per la società, per i tifosi e per la città, per cui la mia posizione è una posizione ovviamente di apertura, di dialogo, di volontà di lavorare insieme. Ovviamente il nostro auspicio è di essere fra le città che rientrano negli Europei 2032, per cui questo incontro va in questa direzione: poi vedremo dopo l'incontro, ma il nostro auspicio è di rientrarci avendo già uno stadio con i lavori in corso e quindi con l'auspicio di poter essere tra le città candidate e candidabili".