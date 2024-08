Friburgo-Fiorentina: grande festa dei tedeschi in occasione del match coi viola

Il Friburgo, prossima avversaria della Fiorentina in amichevole il 10 agosto, riporta sul suo sito degli aggiornamenti riguardanti il giorno del match coi viola. Il 10 agosto, infatti, la società presenterà la squadra professionistica e la squadra femminile della Bundesliga nell'ambito dell'apertura della stagione. Oltre al test match contro la Fiorentina (ore 15.30), per i tifosi è previsto un ricco programma. La festa per famiglie si aprirà alle ore 11.00 nei parcheggi P3 e P4, ed in occasione dei 120 anni dell'SC Friburgo si terranno numerosi eventi e attività e ci saranno diversi punti di ristoro. Un momento clou sarà la presentazione della squadra: sul palco posizionato al P3 il presentatore dello stadio Stefan Mayer accoglierà diversi interlocutori e parlerà con due giocatrici dell'SC, nonché con il membro della dirigenza Jochen Saier e il direttore sportivo Klemens Hartenbach. Dalle 14:15, oltre ai professionisti dell'SC Friburgo, verrà presentata anche la squadra femminile della Bundesliga dell'SC, che dalle ore 13:15 sarà a disposizione per una sessione di autografi al festival dello stadio. L'accesso allo stadio è possibile dalle ore 13:30. La partita con la Fiorentina, poi, sarà trasmessa anche sul sito della SC Friburgo.