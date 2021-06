Freitas: “Oliveira è un grande nome. Guedes troppo discontinuo”

Freitas commenta il possibile arrivo dei suoi connazionali Oliveira e Guedes alla Fiorentina: "Sergio Oliveira forte. Guedes discontinuo"

La Fiorentina sembra destinata a diventare sempre più portoghese. Infatti tra Oliveira e Guedes sono tanti i giocatori nati in Portogallo accostati ai Viola.

Intervenuto a rtv38 , Carlo Freitas, l'ex Ds della Fiorentina commenta i connazionali accostati: " Sergio Oliveira è un grande giocatore. Non è più un ragazzino ma se ha campo davanti fa sicuramente la differenza. Mendes non vende acqua calda, fidatevi. Guedes ha qualità, però è troppo discontinuo. Sicuramente non è stato aiutato dalla sua squadra spagnola."