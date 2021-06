L’agente: “Gattuso punto d’equilibrio, può gestire e far crescere Vlahovic”

Il noto intermediario di mercato Vincenzo Morabito racconta alcuni aneddoti su Rino Gattuso e commenta il suo approdo alla Fiorentina

Sulle frequenze di Tmw Radio è intervenuto Vincenzo Morabito, noto operatore di mercato: Gattuso alla Fiorentina? "Sono per metà calabrese. Umanamente e come professionista è difficile trovare le parole giuste per parlare di Rino. A soli 17 anni la prima sfida, quando lo portai ai Rangers, in Scozia senza saper la lingua. Ma è uno tosto, non molla. Faccio i complimenti a Pradè, ha un presidente con un certo carattere e penso che Gattuso possa fare da punto d’equilibrio per rendere più completa la società. Commisso non è venuto per lottare in zona retrocessione, lo spiega anche l’arrivo di Gattuso. La speranza è che la Fiorentina torni al suo livello, importante anche che la politica si dia una svegliata. Si parla tanto del perché non investono gli stranieri: c’è troppa burocrazia".