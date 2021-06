Sirene inglesi per Vlahovic. Ci pensa anche il Manchester United

Juve ma non solo, su Vlahovic anche le sirene di una big inglese. Da Firenze però è sicuro: "Non si muove"

Non solo la Juve, su Dusan Vlahovic irrompe anche il Manchester United. Lo scrive in Inghilterra il Daily Express, secondo cui il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer abbia messo il serbo nel mirino per rinforzare un reparto d'attacco che conta già Cavani, Martial e Rashford.