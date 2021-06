Barone/2: “Dobbiamo far tornare i tifosi allo stadio. Bakayoko? No comment”

Il Dg della Fiorentina è tornato a parlare all'uscita dall'Assemblea della Lega A ed ha preferito dribblare le domande di mercato

"Abbiamo bisogno della riapertura degli stadi. La gente va ai ristoranti e abbiamo bisogno degli incassi, dei tifosi. Questa è la cosa più importante. Per il calcio (giocato ndr) stiamo lavorando. Della riforma "spezzatino" ne parlerà l'AD (Dal Pino ndr). Bakayoko può essere un' idea? Non lo so. Parliamo solo di stadi per il momento".