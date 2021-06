Serie A spezzatino: la Lega vota a favore, poi la revoca. Tutto rimandato

Se ne riparlerà la prossima settimana

Il passaggio dei diritti di trasmissione della Serie A a DAZN continua a far discutere. L'emittente inglese, che racconterà il calcio in una veste più minimal rispetto al passato, ha sollevato qualche perplessità riguardo la messa in onda delle partite. In particolare, quest'oggi in Lega è andata in scena la votazione riguardo la possibilità di dividere le 10 partite di Serie A in altrettanti orari. Ebbene, il voto si è chiuso con un nulla di fatto. Nonostante in un primo momento 13 di club si fossero schierati a favore di questa scelta, la votazione è stata poi revocata. Il motivo pare che sia da ricondurre alle pressioni messe in atto da Massimo Ferrero ed Enrico Preziosi. Decisione dunque rimandata alla prossima settimana. Lo riporta calciomercato.com.