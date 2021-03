Serie A su DAZN, come cambiano l’offerta. E i prezzi salgono

È notizia di oggi quella dell’assegnazione dei diritti tv per la Serie A all’asse DAZN-Tim. Quella che suona come un’autentica rivoluzione porta con sé anche diversi interrogativi. Uno in particolare riguarda il prezzo che l’emittente inglese vorrebbe stabilire per la sua offerta relativa al campionato. Panorama prova a fare un’ipotesi in questo senso. Secondo il periodico DAZN si allineerà con i prezzi della concorrenza, in particolare quella di NowTv. Lo scenario che si delinea è quindi un prezzo che oscillerebbe fra i 300 ed i 350 Euro annui.

Per quanto riguarda i racconto delle partite, questo dovrebbe essere in linea con quanto fin qui proposto dalla piattaforma streaming. Niente studi televisivi ed un approccio molto minimal rispetto alle gare.