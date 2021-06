Orari Serie A, oggi si decide. Preziosi: “La proposta non passerà mai”

Lo spauracchio dei dieci orari diversi prende forma, i club cosa decideranno?

Appuntamento dalle 11 e 30 in un hotel del centro di Milano: la scaletta dell'Assemblea di Lega è ricca di punti all’ordine del giorno, e il più impegnativo è destinato ad accendere il confronto, con conseguente riproposizione di fronti e schieramenti: gli orari delle partite del prossimo campionato. Su La Gazzetta dello Sport si legge che ogni partita occuperebbe singolarmente uno spazio orario: quattro partite al sabato, una alle 14.30, la seconda con fischio d’inizio alle 16.30, la terza alle 18.30 e la serale che resterebbe alle 20.45. Cinque gare alla domenica, così suddivise: 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.45. Lunedì posticipo sempre alle 20.45. I club potrebbero schierarsi di nuovo come in occasione dell’assegnazione dei diritti tv: la maggioranza era con DAZN. Fare pronostici sull’esito del voto è dunque difficile: oggi comunque si saprà.

"Sono assolutamente contrario, 14 voti non li prenderanno mai, non è possibile ridurre il calcio in questa maniera, nessuna possibilità che possa avvenire, io e altre società siamo contrarie". Così il presidente del Genoa, Enrico Preziosi ai microfoni Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Credo che solo sei-sette club siano favorevoli, facevano parte di una coalizione a favore di DAZN. I voti si contano e non si pesano, quindi è impossibile, sarà bocciata".