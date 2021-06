Barone: “Primi giorni con Gattuso bellissimi, lavoriamo al rinnovo di Vlahovic”

Il dirigente viola parla brevemente dell'impatto di Gattuso e conferma di stare lavorando alla permanenza di Vlahovic

"I primi giorni con Gattuso sono stati bellissimi, di programmazione per la squadra. Stiamo lavorando per costruire il gruppo per il prossimo anno. Se stiamo lavorando anche per il rinnovo di Vlahovic? Certo".