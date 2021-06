Bertotto: “Fiorentina, serve rifondare. Ma Gattuso è ottimo punto di partenza”

L'ex capitano dell'Udinese, oggi allenatore, approva l'arrivo di Gattuso in panchina. Ma non basta per il salto di qualità

Redazione VN

A Tuttomercatoweb.com l'ex capitano dell'Udinese e tecnico Valerio Bertotto ha toccato anche temi relativi alla Fiorentina: "Gattuso può essere l'uomo giusto per il rilancio? Rino è uomo capace, un allenatore serio che ha fatto la gavetta. Ve lo dico perché ci ho giocato contro in Lega Pro, io a Pistoia e lui a Pisa. Sa dare un'impronta importante alle proprie squadre, nelle difficoltà del Napoli ha comunque garantito un campionato egregio.

La Fiorentina ha ambizioni e vuole incidere, come lui: ottima scelta. Cosa manca ai viola? Quando vieni da stagioni di difficoltà è il momento di rifondare tutto e trovare nuove squadre. Dopo la scelta dell'allenatore devi essere bravo a creare certi presupposti, perché la Fiorentina ha dei giovani molto interessanti".