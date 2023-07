Freitas: “Cabral promette più gol, Biraghi-Parisi non è una situazione banale”

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato delle tematiche del mercato viola a Radio Bruno: "Come migliorare questa Fiorentina? La base è buona, il risultato delle finali non è stato quello che la società voleva ma dimostra qualità. Mantenere Italiano dà garanzie e sicurezze, la rosa può essere migliorata ma mancano ancora due mesi di mercato e le idee la società le avrà. Ruolo del centravanti un mito da sfatare? Il numero 9 e il numero 10 sono giocatori "da trovare", se non li hai vanno trovati in qualche modo".

Sull'attaccante continua: "I due attaccanti hanno qualità e fanno gol, Cabral nella seconda metà dell'anno è migliorato molto e promette di poter segnare ancora di più. La conferma di entrambi non mi sorprenderebbe, così come l'arrivo di Dia e la partenza di Jovic che è scivolato un po' indietro nelle gerarchie. Biraghi più Parisi? Hanno anche lo stesso procuratore, non è una situazione banale ma Biraghi non è uno che nella vita ha mai avuto nulla di regalato. Con entrambi la Fiorentina ha due giocatori di ottimo livello, siamo sicuri che la squadra giocherà sempre con un ottimo terzino sinistro. E non escludo che col passare degli anni Biraghi possa diventare centrale della difesa a tre".