Franchi verso il sold out per Fiorentina-Milan. Il dato sui biglietti

Lo stadio Artemio Franchi si prepara a vestirsi a festa per l'attesissima sfida contro il Milan di domani sera. Ed è molto probabile che si vada verso un tutto esaurito per il match contro il Diavolo, al di là dei timori per l'invasione rossonera. Al momento, risultano circa 38mila i tagliandi già staccati fra abbonamenti e biglietti singoli. Restano a disposizione solamente pochissimi posti a visibilità limitata che, con fortissima probabilità, verranno acquistati nel corso delle prossime ore. Firenze si prepara ad un sabato di grande calcio.