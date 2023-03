Franchi verso il sold out, ma seimila tifosi saranno rossoneri

Uno stadio Franchi pronto al tutto esaurito ma pieno anche di tifosi rossoneri. Domani sera per Fiorentina-Milan - scrive Repubblica Firenze - è previsto il pubblico delle grandi occasioni, per il primo vero sold out stagionale: sugli spalti sono attesi infatti 39 mila spettatori, ma al di là dei 21 mila abbonati, i restanti 18 mila tagliandi non sono stati acquistati solo da tifosi viola, anzi. Oltre a un settore ospiti pieno, con 3 mila tifosi del Milan, tanti altri saranno sparsi tra la curva Ferrovia, la Maratona e la tribuna. Difficile fare una stima ma la sensazione è la squadra di Pioli sarà seguita in trasferta da almeno 5-6 mila spettatori.

La grande mobilitazione è stata resa possibile dalle decisioni dell’osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive e del Gos- gruppo operativo sicurezza- i quali hanno considerato Fiorentina- Milan una partita tranquilla da un punto di vista di ordine pubblico e non hanno indicato nessuna limitazione per la vendita libera dei biglietti. E così, non potendo modificare una prescrizione nazionale, la Fiorentina si è dovuta attenere, impossibilitata a mettere dei paletti come l’uso obbligatorio della tessera del tifoso o dei vincoli di residenza per l’acquisto del tagliando.