"Ovviamente il pubblico ha condiviso questa preoccupazione sul futuro del Franchi ed anche - aggiunge la Lega - per la zona di Campo Marte durante il noto restyling"

Tiene ancora banco il tema stadio Franchi. E le soluzioni dove far giocare la Fiorentina durante il cantiere. In merito agli striscioni si sono espressi anche esponenti della Lega Firenze. Le dichiarazioni congiunte del Capogruppo in Palazzo Vecchio, Federico Bussolin, del Segretario Barbara Nannucci e del Capogruppo al Quartiere 2 , Stefano Nencioni: