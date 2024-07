Un proposito, questo, confermato in maniera indiretta anche dal direttore generale della Fiorentina Ferrari alla TGR: "Spero che la nuova sindaca trovi delle soluzioni. Sara Funaro e Commisso si sono scritti un paio di messaggi". Dialoghi, o prove di dialogo in corso, nessuna ritirata e, per il momento, nessun rilancio. I due giocatori al tavolo vedono, ma nel frattempo le ruspe vanno avanti.