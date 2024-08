Franchi, collaudo quasi completato. Stadio “pronto” per la prima in casa

Entro giovedì il Franchi sarà agibile per le gare interne della Fiorentina. Messi a punto i nuovi impianti e i nuovi bagni

Gli interventi necessari per ospitare la prima gara casalinga della stagione 2024/25 stanno andando avanti. Questo emerge dal colloquio telefonico avvenuto negli scorsi giorni tra la sindaca di Firenze Sara Funaro e il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Palazzo Vecchio rassicura che in questi giorni sono in fase di conclusione le prove funzionali degli impianti elettrici e antincendio del Franchi, che sono stati adeguati alla nuova configurazione.