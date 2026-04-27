Franchi, Casini non ci sta: “Fiorentina chiara, Comune no. Cosa vogliono fare?”

“E mentre il privato dimostra chiarezza e disponibilità – prosegue Casini – dal Comune continuiamo a non avere risposte. È qui che stanno i veri nodi politici che avevamo sollevato con la nostra interrogazione: quali sono oggi le reali difficoltà per l’attivazione del project financing o di un accordo di concessione? Il Comune intende accettare la proposta e le condizioni della Fiorentina per gestire prima il cantiere e poi lo stadio? Quale sarà la capienza reale nella stagione 2027-2028? E infine il cronoprogramma che prevede la fine lavori nel 2029 è davvero credibile dato l’andamento e tempi del cantiere di questa prima fase? “Domande semplici, ma evidentemente scomode. Domande che continuano a restare senza risposta, mentre la città aspetta”.