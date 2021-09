FOTO VN – Vlahovic segue la Primavera viola al Franchi

Il centravanti serbo segue la partita della Fiorentina Primavera al Franchi, contro i pari età del Sassuolo

Altra presenza illustre sugli spalti per Fiorentina-Sassuolo, gara valida per il campionato Primavera. Come documenta la foto del nostro inviato, al "Franchi" è presente anche Dusan Vlahovic. Il serbo si gode il giorno di riposo concesso da mister Italiano, anch'egli presente in tribuna.