FOTO VN – Burdisso con la “banda” dei sudamericani al Franchi

Lo scatto che ritrae il Dt Burdisso sugli spalti del Franchi a seguire la Primavera, in compagnia di Martinez Quarta, Gonzalez e Torreira

Non solo Vincenzo Italianoe Rocco Commisso, presenti al Franchi ad assistere alla partita della Primavera viola. Come testimonia lo scatto del nostro inviato, in tribuna ci sono anche il Dt Nicolas Burdisso, insieme alla nutrita schiera di sudamericani della Fiorentina. Riconoscibili gli argentini Martinez Quarta e Nico Gonzalez, oltre all'uruguagio Torreira.