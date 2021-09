Primavera, Fiorentina-Sassuolo LIVE dalle 15 su Violanews

Al Franchi arrivano i neroverdi dell'ex Bigica

Quarta giornata del campionato Primavera 1, al "Franchi" si gioca Fiorentina-Sassuolo. Sia i ragazzi di Aquilani che quelli allenati dall'ex Bigica sono a caccia della prima vittoria in campionato. Un punto in tre giornate fin qui per viola e neroverdi, che si confrontano in uno stadio di Serie A. Le altre gare della giornata e la classifica aggiornata solo su NumeriCalcio.