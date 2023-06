FOTO VN – Un amareggiato Milenkovic pronto a raggiungere la Nazionale in ritiro

La Serbia sarà impegnata contro Bulgaria e Ungheria per le qualificazioni ad Euro2024. L'amarezza in casa viola è ancora tanta

Ancora amareggiato per finale persa, Nikola Milenkovic è stato avvistato questa mattina nei pressi del centro sportivo viola. Il centrale è pronto a raggiungere i propri compagni della nazionale serba in vista delle sfide di qualificazione ad Euro2024 contro Bulgaria e Ungheria. Nel volto e nei gesti del difensore tutta la delusione per il sogno svanito a pochi secondi dalla fine di portare un trofeo a Firenze. La sensazione è che la sconfitta di Praga abbia lasciato una ferita ben più profonda della prima finale persa all'Olimpico contro l'Inter.