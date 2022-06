FOTO VN – Tanta Fiorentina al Calcio Storico. C’è anche Niccolini

Sono davvero tantissime le personalità che la finale del Calcio Storico ha attirato in Piazza Santa Croce per San Giovanni. Batistuta, Venuti, Bruno Astori ma non solo. Fresco di rinnovo con la Fiorentina, alla manifestazione spunta anche Daniel Niccolini, allenatore in seconda di Vincenzo Italiano. Lo abbiamo immortalato sugli spalti grazie al lavoro del nostro inviato.