FOTO VN – Ecco anche Batistuta! Il Re Leone in città per il Calcio Storico

Il Calcio Storico, si sa, ha un fascino tutto particolare. Si tratta di una manifestazione che attrae, da sempre, illustri personalità dal mondo dello spettacolo, dello sport e non solo. E anche un mito come Gabriel Batistuta non ha alcuna intenzione di perdersi la Finale nel giorno di San Giovanni. Il Re Leone è stato infatti immortalato in Piazza Santa Croce, come avvenuto per la semifinale, anche per la gara conclusiva fra Rossi e Azzurri.