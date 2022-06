FOTO VN – Bati, Picchio e capitan Biraghi: tutti al calcio storico

Presenti al calcio storico in Santa Croce: Gabriel Batistuta con "Picchio" De Sisti, magnifico messere e capitan Biraghi

In Piazza Santa Croce sono presenti tre generazioni di calciatori della Fiorentina. Gabriel Batistuta con "Picchio" De Sisti, oggi magnifico messere, e capitan Cristiano Biraghi. Eccoli tutti e tre insieme, immortalati nello scatto di Violanews.com. In compagnia del presidente del calcio in costume Michele Pierguidi.