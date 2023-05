FOTO VN – Sorpresa per la squadra al CS: c’è Sirigu in stampelle

Il portiere della Fiorentina Salvatore Sirigu si è presentato al Centro Sportivo viola per dare la carica alla squadra in vista della finale

Come raccolto dal nostro inviato al Centro Sportivo Davide Astori, questa mattina, presente anche il portiere viola Salvatore Sirigu, per caricare la squadra in vista della finale contro l'Inter di domani. L'ex Napoli ad aprile di è sottoposto ad un intervento di reinserzione del tendine d'Achille a seguito dell'infortunio occorso durante un allenamento. Adesso sta praticando il percorso riabilitativo, ma il suo futuro a Firenze resta ancora un punto di domanda, vista la scadenza di contratto a fine stagione.