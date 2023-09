Durante la serata organizzata in piazza del Cestello per "San Frediano a cena", ecco immortalato il tavolo dove siede la Fiorentina, insieme alle istituzioni cittadine. Con Rocco Commisso, Joe Barone e Vincenzo Italiano c'è infatti anche il sindaco di Firenze Dario Nardella. E chissà che non si torni a parlare, anche in un contesto informale, di infrastrutture...