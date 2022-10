FOTO VN – Gli agenti Terracciano al centro sportivo: rinnovo sempre più vicino

Federico Pastorello e Andrea Moretti sono arrivati questa mattina al centro sportivo, come possiamo vedere nella foto targata Violanews. I due agenti della P&P Sport Management che curano gli interessi del portiere viola, Pietro Terracciano, incontreranno la società viola per discutere il rinnovo del contratto del proprio assisito. Al momento non sembrano esserci intoppi perchè si possa trovare un accordo con la volontà di entrambe le parti che resta quella di proseguire un rapporto iniziato nel 2019. Terracciano va quindi verso un prolungamento (probabiblmente fino al 2025) con un importante aumento economico considerate le cifre da "gregario" percepite adesso (LA TABELLA DEGLI STIPENDI VIOLA).