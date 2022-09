TABELLA – Gli stipendi viola: Milenkovic e Jovic al top, Terracciano in coda

Vi proponiamo la tabella con il dettaglio degli ingaggi (netti) della rosa della Fiorentina, leggermente cresciuti nel complesso rispetto alla scorsa stagione. Spiccano i 3 milioni netti di Milenkovic, post rinnovo, ma anche il secondo posto di Jovic che al momento non è confortato dal campo. Bisogna scorrere oltre metà per trovare invece Barak, un po' a sorpresa sotto anche a Benassi, mentre si ritrova tra gli ultimi Terracciano, non a caso al centro di una trattativa di rinnovo.