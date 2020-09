Il patron viola Rocco Commisso è arrivato a Palazzo Vecchio insieme al figlio, alla moglie e con il Dg Joe Barone. In agenda c’è un incontro con Dario Nardella per parlare del futuro dello stadio. Giovedì invece verrà presentato l’impatto economico del progetto. Commisso vuole capire quanto può intervenire sul Franchi in seguito all’approvazione dell’emendamento inserito nel decreto crescita.