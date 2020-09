Giacomo Bonaventura giocherà con il 5 la sua prima stagione in maglia viola. A margine della conferenza stampa di presentazione (LEGGI QUI) ecco svelato il numero con il quale vedremo l’ex Milan in azione. Bonaventura si è preso la n° 5 lasciata libera da Badelj, e ha optato per il numero che lo ha accompagnato per gran parte della carriera.

DALLA CATALOGNA, FIORENTINA INTERESSATA A JUNIOR FIRPO DEL BARCELLONA