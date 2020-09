Junior Firpo, conferme dalla Catalogna: in uscita dal Barça, Fiorentina interessata

In Catalogna trovano conferme le indiscrezioni di qualche giorno fa (LEGGI QUI) che vedevano la Fiorentina interessata a Junior Firpo (SCHEDA), terzino sinistro in uscita dal Barcellona. Sull’edizione online del Mundo Deportivo, si sottolinea come i viola siano insieme all’Inter le due squadre interessate all’ex Betis, acquistato solo un anno fa per 18 milioni più 12 di bonus.

Terzino cercasi

I viola – che devono rinforzarsi in quella zona di campo – però sembrano la squadra più vicina a formulare un’offerta per il classe ’96, che nell’ultima stagione ha messo a referto 17 gare e un gol in Liga. Allo stesso tempo i blaugrana non hanno ancora trovato un esterno mancino con un profilo adeguato, ma Firpo resta comunque un giocatore in uscita. Nelle scorse settimane non si è concretizzato il ritorno al Betis ed è sfumata anche un possibile trasferimento in Portogallo, ma il Barça deve fare cassa e da qui alla chiusura del mercato lo cederà.

TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA