Cercasi terzino sinistro: spunta Junior Firpo del Barcellona

Il prossimo rinforzo della Fiorentina potrebbe essere il terzino sinistro. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i dirigenti viola stanno valutando con grande attenzione Junior Firpo (SCHEDA) del Barcellona, 23 anni, cresciuto. Nella passata stagione il dominicano naturalizzato spagnolo ha collezionato diciassette presenze realizzando un gol. Meglio aveva fatto nel suo precedente ciclo al Betis dove ha segnato più reti e servito diversi assist. Firpo è un esterno di buon fisico e buona corsa, dotato di un ottimo dribbling. Sulla fascia sinistra può fare bene le due fasi anche se, per indole, è più portato ad attaccare. La Fiorentina lo sta valutando con estrema attenzione. Senza fretta. Firpo è sotto esame insieme ad altri tre-quattro calciatori. Quasi tutti provenienti da campionati esteri. Per il momento il titolare della corsia sinistra c’è ed è Biraghi.

