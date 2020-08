Nuova giornata di lavoro al centro sportivo per la Fiorentina di Beppe Iachini. I giocatori viola si sono presentati al campo in pullman: scendendo si è notato che Boateng camminava in maniera incerta zoppicando leggermente. Chiesa si è mostrato sorridente mentre i sudamericani già con l’inseparabile mate in mano.

INTANTO SUL MERCATO AUMENTA LA CONCORRENZA PER PIATEK