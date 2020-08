Fiorentina, occhio al Torino pigliatutto: Belotti rimane, adesso si punta Piatek

Ampio focus di mercato sul Torino sulle pagine di Tuttosport con temi che toccano anche la Fiorentina. Secondo il quotidiano, alla corte di Marco Giampaolo potrebbe arrivare anche Piatek che è in uscita dall’Herta Berlino. Il giocatore percepisce 4 milioni in Germania ed è stato allenato dal tecnico granata ai tempi del Milan. Granata e viola hanno chiesto il giocatore con la formula del prestito e il diritto di riscatto. L’eventuale arrivo del polacco però non significa che Belotti può partire. Napoli, Fiorentina, Roma e Inter si sono attivate tramite intermediari ma la risposta dei granata è sempre la stessa: “Il Gallo non parte”.

