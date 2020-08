Termina con anticipo l’allenamento di Riccardo Saponara allo stadio Franchi. Il giocatore, come potete vedere nella foto di Violanews.com, ha fatto rientro al centro sportivo da solo a piedi. Non avendo a disposizione in quel momento una mascherina per proteggere bocca e naso, Saponara si è coperto il volto con una casacca verde.

