Oggi al Viola Park tra i tanti movimenti, c'er anche Marco Benassi, per il quale non è stata trovata una sistemazione

Marco Benassi lascia il Viola Park, ma non la Fiorentina probabilmente. Il centrocampista, che era andato alla Cremonese in prestito a gennaio ha ancora un anno di contratto. Per lui però non è sembrata esserci una soluzione, e rimarrà in viola. Queste le immagini del calciatore che esce dal centro sportivo della Fiorentina