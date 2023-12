FOTO VN – Barone e la sindaca Barnini a Palazzo Vecchio, si parla di Empoli

Il meeting è cruciale per stabilire la viabilità dell'ipotesi Fiorentina al Castellani

Joe Barone, dg della Fiorentina, e Brenda Barnini, sindaca di Empoli, sono arrivati in mattinata a Palazzo Vecchio per incontrare il primo cittadino di Firenze Dario Nardella. Il simposio odierno è molto importante per tracciare i margini di un eventuale spostamento temporaneo dei viola al Castellani durante i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. Il dirigente gigliato è entrato intorno alle 10:30, la Barnini circa 45 minuti dopo. Di seguito le foto realizzate dal nostro inviato: