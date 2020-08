Dopo l’arrivo al Centro Sportivo (GUARDA QUI) intorno alle 18.30 la Fiorentina si è spostata verso lo stadio Franchi. Così come in mattinata, tutti i giocatori viola – tranne Ribery (LEGGI QUI) e i positivi – si alleneranno sul manto erboso dello stadio per la seconda seduta di giornata.

E AL CENTRO SPORTIVO SI RIVEDE BOATENG