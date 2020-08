Ribery pronto al trasloco: sarà vicino di casa di Pezzella e Amrabat

Gli scatoloni con tutta la roba imballata sono già pronti per essere spostati. Come si legge su Quiantella.it, ancora pochi giorni e Franck Ribery lascerà la villa in collina tra Grassina e Antella, ma non cambierà comune di residenza. Il campione francese infatti resterà nel terrotorio di Bagno a Ripoli e la scelta per la nuova abitazione sarà nell’area dove nascerà il nuovo centro sportivo della Fiorentina, vicino a dove già abita German Pezzella.

La scelta coinciderebbe con la voglia di essere più vicino al centro di Firenze, unita a quella di una… particolare esigenza familiare: avere otto camere (la villa attuale ne ha sette e due figlie dormivano nella stessa stanza), la richiesta delle figlie più grandi di essere più vicine al centro di Firenze, il gusto della moglie Wahiba alla quale piace lo stile moderno.

Come scrive il sito, anche l’ultimo arrivato di casa Fiorentina, Sofyan Amrabat, sta cercando casa sulle colline di Bagno a Ripoli.

